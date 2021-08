Dieyna Baldé vilipendée sur le net – Qui sont ces voyeurs qui prétendent être des censeurs ?...Révélations exclusives sur son différend avec son amant de rappeur...

C’est devenu une sale habitude dans la presse. En effet, nos confrères, du moins certains d'entre eux, se délectent des histoires de fesses et semblent s’en indigner alors que la plupart de leurs textes sur le sujet relève du pur voyeurisme.



Ainsi, pour avoir cassé le téléphone de son petit ami, car il s'agit de cela, le rappeur surnommé "Bril Fight 4" dans lequel elle avait découvert des photos et conversations avec d'autres filles, la petite Dieyna Baldé a été vilipendée dans la presse en ligne.



En réalité, Dieyna et Bril Fight 4 étaient en couple jusque-là, et la jeune fille, qui avait retenu le code de son téléphone, n’a pu tolérer de voir que son copain filait le parfait amour avec une autre.

La colère et la jalousie étant mauvaises conseillères, la chanteuse a vu rouge et, pour exprimer son dépit, elle a tout simplement fracassé le téléphone du rappeur.



Dakarposte, qui a activé ses perspicaces réseaux de renseignements aux fins d'en savoir davantage, est en mesure de révéler que l'amant de Dieyna a décidé de porter plainte contre X.

Mais, nous revient-il, il a exagéré les termes de sa plainte en visant les délits de "vol de téléphone, collecte illicite de données à caractère personnel, menace de diffusion de données, accès, et maintien et sabotage dans un système informatisé". Son téléphone n’avait pourtant pas été volé mais saccagé par sa petite amie, Dieyna. Qui, pour ceux qui l'ignorent lui avait offert le "call" pour reprendre le jargon des "ados". Jalouse comme pas deux, furieuse d’avoir vu dessus des images compromettantes d’une autre fille, elle n'a pas sourcillé à casser le téléphone.

Des informations en notre possession, il ressort qu'elle n'a jamais essayé de faire chanter le rappeur pour en tirer un sous.

L’affaire est en train de faire grand bruit alors qu’il ne s’agit que d’une petite querelle entre amoureux dépités.

Que signifie alors ce lynchage médiatique contre une jeune fille qui ne souhaite que vivre en paix ? Quels sont les motivations de ces voyeurs qui se prennent pour des censeurs ? Allez savoir. Mais toujours est-il que le rappeur lui-même a promis de retirer sa plainte si Dieyna promet à son tour (sur procès verbal) de ne pas diffuser les images contenues dans son téléphone, ce que cette dernière jure n’avoir pas l’intention de faire. De grâce, que nos confrères en ligne cessent d’accabler cette jeune fille qui ne demande qu’à faire des études tranquilles et vivre sa vie de jeune fille libre de tomber amoureuse de qui elle veut !















