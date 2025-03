Diffamation : l’ancien DG de l’ONAS, Cheikh DIENG trainé devant le Tribunal correctionnel

L’ancien Directeur général de l’ONAS a été attrait devant le Tribunal correctionnel de Dakar, ce mercredi 12 mars par l’entreprise VICAS.



Cheikh DIENG est accusé de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles en déclarant que VICAS et Delta auraient presque monopolisé les marchés de la société d’assainissement entre 2021 et 2024.







Selon le journal Les Echos, il a été jugé et risque d’être déclaré coupable et de payer 200 millions de FCFA, si le juge suit la plaidoirie de l’avocat du plaignant. « Outre la contrainte par corps, l’avocat de l’entreprise plaignante a sollicité la publication de la décision dans la presse », rapporte le journal.



Le délibéré est fixé au 28 mai par le juge.

















































Walf