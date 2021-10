Différend avec Ousmane Sonko: Adji Sarr veut un procès fast track et promet des...

Selon la fille qui accuse Ousmane Sonko de viols répétitifs, il est temps que le procès se tienne car elle souffre de ses incessants déplacements. "14 jeunes sont morts, si j'ai fauté, qu'on me fasse payer, si c'est Ousmane Sonko le fautif, qu'il paie pour tout le mal qu'il a fait", a-t-elle révélé dans la vidéo reprise par Les Echos.



"Je n'ai pas besoin d'argent, je veux juste que la vérité jaillisse enfin. Je suis fatiguée des mensonges, des insultes et des menaces à mon égard", dit-elle.



Elle poursuit: "je ne peux plus habiter longtemps dans un quartier. j'ai constamment peur d'être reconnue, retrouvée et d'être attaquée par mes détracteurs", se désole-t-elle de la tournure des événements.