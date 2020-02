Difficultés dans le secteur : des transporteurs indexent Dakar Dem Dikk

Le syndicat des transporteurs routiers du Sénégal a accusé l’Etat, à travers Dakar Dem Dikk, d’avoir pris en otage le transport. C’est en tout cas, ce qu’a déclaré leur responsable, Alassane Ndoye, qui a indiqué sur la Rfm que la mise en place de Sénégal Dem Dikk, récemment lancé par le Dg Me Moussa Diop, concourt à asphyxier les transporteurs. Sur un autre plan, Alassane Ndoye a régi sur le mouvement d’humeur annoncé, puis suspendu par les transporteurs de la Gambie. Affirmant qu’une telle grève aurait plus de conséquences pour les transporteurs gambiens, il a souligné que les transporteurs sénégalais ont la possibilité de contourner la Gambie, via Tamba.