Dijon : nuit plus calme malgré quelques incidents dans le quartier des Grésilles

Laurent Nunez, le Secrétaire d'Etat à l'Intérieur, est arrivé sur place à Dijon pour rencontrer les forces de l'ordre et les autorités de la ville après plusieurs soirées d'affrontement entre communautés maghrébines et tchétchènes dans le quartier des Grésilles.



Hier soir la soirée a été plus calme que les nuits précédentes mais des coups de feu ont été entendus et des voitures incendiées.



Le gouvernement est sous le feu des critiques de l'opposition pour la lenteur et le manque de fermeté supposé de la réponse de la police.