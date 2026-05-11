Diomaye Faye face à Macron à Nairobi : les enjeux d’une rencontre très attendue

Cette rencontre a permis aux deux Chefs d’État de passer en revue les relations de coopération entre le Sénégal et la France, partenaires historiques liés par plusieurs accords dans les domaines économique, sécuritaire, éducatif et culturel. Les discussions ont notamment porté sur les perspectives de renforcement du partenariat bilatéral, à l’heure où Dakar affiche une volonté de redéfinir ses relations internationales sur la base d’un partenariat plus équilibré et respectueux des intérêts mutuels.



Les échanges ont également abordé plusieurs questions majeures de l’actualité internationale, notamment les défis sécuritaires auxquels fait face le continent africain, les enjeux liés à la souveraineté économique, la jeunesse, l’emploi, le changement climatique ainsi que les transformations du système international.



Cette audience entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron intervient dans un contexte de recomposition des relations entre la France et plusieurs pays africains, avec en toile de fond les attentes croissantes des populations en matière de coopération, de développement et de respect de la souveraineté des États.























































Igfm