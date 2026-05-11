Affaire Pape Cheikh Diallo : Un vigile de 55 ans écroué, son amant étudiant toujours en cavale

Arrêté par la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar depuis le jeudi 7 mai dernier dans l'affaire Pape Cheikh Diallo et consorts, le vigile Ousmane Samb a été présenté ce lundi au juge d'instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.



L'homme préposé à la sécurité d'une école du Point-E a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour actes contre nature. Il passera sa première nuit en prison.

Lors de l'enquête de la gendarmerie, cet homme divorcé aurait reconnu avoir entretenu des ébats sexuels avec un étudiant actuellement en cavale. Ousmane Samb, âgé de 55 ans, est un sujet passif, « woubi », d'après ses propres aveux. Il constitue la 93e arrestation dans cette affaire.





























































































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