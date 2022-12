Diouf Sarr crée des milliardaires…un dossier entre les mains de Macky

Diouf Sarr à «fonds» dans le scandale du Covid…Macky le tient !



Abdoulaye Diouf Sarr a beau rester dans les rangs de Benno Bokk Yakaar, mais il ne digère toujours pas son éjection du ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS). Le premier vice-président n’a toujours pas oublié que le chef de l’Etat a promu les artisans de sa chute lors de ces précédentes élections. L’ancien maire de Yoff a mis sur pied son propre mouvement qu’il garde à l’ombre. Mais si le prédécesseur de Marie Khemesse Ngom Ndiaye ambitionnait de quitter le navire du président, il peut déchanter. Le locataire du Palais a un dossier qui pourrait faire tomber tous les plans du candidat malheureux à la mairie de Dakar.



Abdoulaye Diouf Sarr devra renoncer à tout projet de tourner le dos à la mouvance présidentielle. Depuis qu’il a été limogé à la tête du ministère de la santé, il s’est lancé dans une sorte de rébellion. Le premier vice-président de l’Assemblée nationale a émis de sévères critiques contre le chef de l’Etat. Désormais, il a même son propre mouvement. Un mouvement qui pourrait lui permettre de quitter Benno et de voler de ses propres ailes. Malheureusement, sa gestion à la tête du MSAS l’a rattrapé à quelques mois de la fin du dernier mandat de Macky Sall…



La Cour des Comptes a publié son rapport sur l’audit de la gestion 2020 et 2021 du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Fonds-Force Covid). Les conclusions démontrent clairement qu’une tierce personne s’est bien servi au moment où les sénégalais luttaient pour survivre. Abdoulaye Diouf Sarr fait partie des personnes épinglées par le législateur. A lui tout seul, il a réussi à faire gagner à une dame, une quinzaine de milliards.



En effet, la dame Ndèye Katy Gadiaga a remporté le jackpot avec les marchés qu’elle a gagné sous Abdoulaye Diouf Sarr. Ses entreprises Medine Sarl, NKG, Sonabi et Nabiyou Voyages ont fourni, en 2020, des matériels médicaux et des équipements de protection individuelle au ministère de la Santé pour un montant total de 15 milliards 578 millions FCFA correspondant à 17 marchés.



Sur un échantillon de 48 marchés, des retards de plus de 100 jours ont été signalés. Le montant octroyé aux laboratoires intervenant dans la détection des malades atteints de Covid s’élève à 641 millions 556 mille 149 FCFA en 2020. Une comparaison des prix de ces fournisseurs avec ceux de la PNA, pour les mêmes types d’équipements et la même quantité, fait ressortir un manque à gagner pour l’Etat estimé à 983 450 000 FCFA, lit-on dans le chapitre 3 du rapport.



La Cour des Comptes doute aussi des chiffres du Covid fournis sous le magistère de Diouf Sarr. Le cumul des données mensuelles au plan national indiquait 279 552 tests réalisés, dont 19 140 positifs, 17 254 patients guéris, 377 cas graves et 410 décès. Pourtant, durant la même période, le cumul des données des régions médicales faisait état de 164 236 tests réalisés, contre les 279 552 annoncés par le ministère, soit un écart de 115 316. Toutes ces données prouvent que les autorités sanitaires se sont bien payées la tête des sénégalais. Et tout cela s’est fait sous le règne de Diouf Sarr.



Même s’il crie son innocence, Abdoulaye Diouf Sarr est pris au piège. Plus de 90 pages de ce rapport sont destinées à son ministère. Sa gestion catastrophique y est passée en revue. Ce qui le place à la merci du président Macky Sall. Avec ce rapport, il ne peut plus se rebeller. S’il venait à tenter d’aller contre les intérêts du locataire du Palais, Macky pourrait faire de lui un exemple. Tous les rapports sont sous le coude de Macky. Il peut activer la justice contre qui il veut. A la tête de l’Ofnac, Serigne Bassirou Guèye peut être activé à tout moment pour traquer Diouf Sarr et toutes les personnes qui tournent autour de lui.



Diouf Sarr peut mettre de côté ses ambitions. Tout ce que fait Macky est politique. La publication de ce rapport, à quelques mois de la présidentielle, n’est pas anodine. Le locataire du Palais veut s’entourer de tous ses hommes avant de se lancer dans son projet de troisième mandat. Avec les conclusions de ce rapport, il a de quoi faire pression sur toutes les « mauvaises graines » de son gouvernement, y compris son ancien ministre de la santé.



Abdoulaye Diouf Sarr est dans le piège de Macky Sall. Désormais, il devra faire preuve de tact pour s’extirper des griffes de son bourreau. Mais la tâche est loin d’être facile. Le chef de l’Etat veut son troisième et il ne lésine pas sur les moyens à utiliser. Désormais c’est la loi de la carotte ou du bâton.











Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru