Diourbel: A l'âge de 49 ans, une femme obtient son bac avec sa fille

"Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, à travers l’office du Baccalauréat salue avec admiration et fierté l’exploit remarquable réalisé par une candidate âgée de 49 ans et sa fille, toutes deux admises au baccalauréat 2025 au Lycée Technique Ahmadou Bamba (TLAB) de Diourbel.



Cette réussite, à la fois exceptionnelle et symbolique, témoigne de la vitalité de notre système éducatif et de sa capacité à accompagner toutes les ambitions, quels que soient l’âge ou le parcours.



Après avoir interrompu ses études pendant plus de vingt ans pour se consacrer à ses responsabilités familiales, cette mère de famille s’était fixée un objectif personnel : décrocher un jour son baccalauréat. Engagée en tant que candidate libre, elle a passé les épreuves aux côtés de sa propre fille, dans une atmosphère de soutien mutuel et de détermination partagée.



Le Ministère adresse ses chaleureuses félicitations à cette famille, et à travers elle, à l’ensemble des candidats qui ont brillamment franchi cette étape majeure. Cette histoire résonne comme un appel à la patience, l’endurance, la persévérance, et à la promotion de l’éducation tout au long de la vie" lit-on dans un communiqué.



























































seneweb