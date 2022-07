Diourbel / Fin de la 2e session de la Chambre criminelle : Djiby Dème écope de 10 ans ferme, Malick Faye dit «Galgui» acquitté

En ce qui concerne la 10e et dernière affaire, elle concerne Malick Faye dit «Galgui» qui était hier vendredi devant la barre de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance de Diourbel. Il est poursuivi pour trafic de drogue.



Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance de Diourbel, a requis 5 ans de prison ferme contre lui. Son conseiller, Maître Serigne Diongue, a plaidé pour l’acquittement de son client. Ce dernier a nié les faits qui lui sont reprochés. Il a été rejeté, sur la base des déclarations du conducteur de la moto Jakarta à bord de laquelle était le propriétaire de la drogue en question.



Finalement, le Tribunal a acquitté Malick Faye dit «Galgui». Pour rappel, sur les 7 dossiers défendus par Me Diongue, il y a eu 2 affaires de mœurs, 4 affaires pour association de malfaiteurs et une pour trafic de drogue.



Les prévenus sont : Yoro Ndiaye qui a bénéficié d’une disqualification des charges en détournement de mineure sans fraude ni violence et qui écopé de 3 ans ferme ; Serigne Mor Dione, poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure, qui a bénéficié d’un acquittement total. Il y a égalent 4 affaires d’association de malfaiteurs : Babacar Mbaye et Talla Sèye ont été acquittés, Khadim Guèye et autres ont été également acquittés.













Sud Quotidien