Diourbel les transporteurs saluent la réhabilitation de la route de Ndindy

‘’En tant que chauffeurs et transporteurs, nous ne pouvons que nous réjouir de cette réalisation qui vient alléger nos souffrances liées à la traversée périlleuse de cette piste chaotique jonchée de nids de poule, construite dans les années 1970 par le génie militaire’’, a-t-il dit lors d’un entretien avec l'APS.



Selon lui, il leur arrivait de faire plusieurs heures, surtout en hivernage, avant de rallier la commune de Diourbel, située à juste 25km de Ndindy.



Il s’agit d’une vielle doléance de plus de cinquante, ainsi satisfaite par la municipalité de Ndindy, avec le concours du Fonds d’entretien routier autonome (FERA), pour un coût global de 1 milliards 325 millions de francs CFA’’, a pour sa part dit le maire Cheikh Seck



M. Seck a sollicité la venue du cheikh de l’Etat, Macky Sall, pour, entre autres, inaugurer cette route, de même que la brigade de gendarmerie, le centre de formation, la case des tout-petits, le daara moderne, le CEM et le lycée, réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des engagements pris lors du Conseil des ministres décentralisé tenu en 2012 à Diourbel.































































aps