Diplomatie : Bassirou Diomaye Faye reçoit un émissaire mauritanien porteur d’un message du président El Ghazouani

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a accordé, ce vendredi au Palais de la République, une audience à Mohamed Salem Ould Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'extérieur de la République islamique de Mauritanie.



Dakarposte a appris que cette rencontre s'inscrit dans la dynamique de concertation permanente qui caractérise les relations entre Dakar et Nouakchott, deux capitales unies par une histoire commune, une proximité géographique et des intérêts stratégiques convergents.

Mandaté par le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, le chef de la diplomatie mauritanienne était porteur d'un message personnel destiné à son homologue sénégalais.

Au-delà de son caractère protocolaire, cette démarche traduit la volonté des deux chefs d'État de consolider un dialogue politique régulier et de renforcer une coopération bilatérale fondée sur des liens historiques, humains, économiques et sécuritaires particulièrement étroits.



Au cours de l'audience, les échanges ont porté sur les perspectives d'approfondissement du partenariat entre les deux pays, dans un contexte marqué par des défis communs et par l'ambition partagée de faire de leur voisinage un espace de stabilité, de développement et d'intégration.



La délégation mauritanienne a également profité de cette rencontre pour présenter au chef de l'État sénégalais la candidature du Dr Coumba Ba, ancienne ministre mauritanienne de la Jeunesse et des Sports, au poste de secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).



À travers cette démarche, Nouakchott sollicite le soutien du Sénégal en faveur d'une candidature qu'elle entend inscrire dans une dynamique de renforcement de la présence africaine au sein des grandes institutions internationales.



Cette audience illustre la qualité des relations entre le Sénégal et la Mauritanie, deux partenaires dont la coopération ne cesse de se renforcer, tant sur les plans diplomatique, économique que sécuritaire, au service d'une vision commune de la stabilité et du développement dans la sous-région ouest-africaine.