Météo : des pluies et des orages en progression vers Dakar, plusieurs régions placées sous vigilance

Le ciel sénégalais s'apprête à changer de visage. Après plusieurs journées marquées par une chaleur persistante, une dégradation progressive des conditions météorologiques est attendue sur une grande partie du territoire national.



Dans son bulletin de prévision couvrant la période du vendredi 31 juillet à 12 heures au samedi 1ᵉʳ août à la même heure, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce l'installation d'un épisode pluvio-orageux qui concernera successivement l'Est, le Sud, le Centre, avant d'atteindre la façade atlantique et la capitale.



Les premières manifestations orageuses sont attendues au cours de l'après-midi dans les régions orientales. Tambacounda et Matam devraient être les premières touchées par des précipitations d'intensité variable.

Plus au sud, les régions de Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor connaîtront également des pluies accompagnées d'orages, confirmant l'installation d'une activité convective sur une large partie du pays.



Au fil des heures, le système pluvieux poursuivra sa progression vers les régions du centre. Kaffrine, Kaolack, Fatick, Mbour, Thiès et Diourbel devraient, à leur tour, enregistrer des précipitations, avant que le phénomène ne gagne progressivement les localités de Linguère et de Podor.

En fin d'après-midi puis au cours de la soirée, les nuages orageux devraient poursuivre leur déplacement vers le nord-ouest, atteignant successivement Saint-Louis, Louga, puis Dakar.



La capitale pourrait ainsi connaître des averses accompagnées d'orages dès les premières heures de la soirée, offrant un répit bienvenu après plusieurs journées de forte chaleur.



Les températures demeureront néanmoins élevées sur une grande partie du territoire. À Dakar, les valeurs devraient osciller entre 27 °C et 32 °C.

Dans les régions de l'intérieur, les maximales resteront particulièrement soutenues, avec des pointes pouvant atteindre 38 °C à Podor et 37 °C à Matam, témoignant de la persistance d'une ambiance chaude malgré l'arrivée des pluies.



Selon les prévisions de l'ANACIM, les précipitations pourraient se prolonger durant la matinée du samedi dans les localités situées le long du littoral. Les vents souffleront majoritairement du secteur sud avec une intensité faible à modérée, tandis que les conditions de visibilité devraient demeurer globalement satisfaisantes sur l'ensemble du territoire.



Cette évolution météorologique s'inscrit dans la dynamique de la saison hivernale, caractérisée par une alternance de fortes chaleurs et d'épisodes pluvio-orageux.

Les autorités météorologiques invitent ainsi les populations à suivre régulièrement les bulletins de prévision afin d'anticiper les éventuelles perturbations liées à ces intempéries, notamment dans les zones urbaines les plus exposées aux risques d'inondation.