Le mirage de Ceuta : quand le désespoir vire à l'insurrection

L’horizon espagnol s'est une nouvelle fois mué en mirage tragique. Hier, les abords de la frontière de Bab Sebta, point de friction séculaire entre le Maroc et l’enclave de Ceuta, sont devenus le théâtre d'un déchaînement de violence.

Ce qui devait être une tentative de franchissement collectif s'est rapidement mué en une insurrection urbaine, plongeant la ville de Fnideq dans la stupeur et le chaos.



Dès l’aube, une foule compacte de candidats à l'exil, mus par le désespoir et l'espoir d'un ailleurs, s'est ruée vers les grillages fortifiés.

Face au dispositif de sécurité hermétique déployé par les forces de l'ordre, la tension, palpable, a fini par rompre la digue de la retenue.

En l'espace de quelques instants, la ferveur de la fuite a cédé la place à la fureur de la frustration.



Des émeutes d'une rare intensité ont alors éclaté, transformant les artères de Fnideq en un champ de bataille improvisé.

Les projectiles ont plu sur les cordons de sécurité, tandis que des actes de vandalisme ciblaient le mobilier urbain et les biens publics, tristes exutoires d'une jeunesse en rupture de ban.

La fumée des premiers incendies est venue obscurcir un ciel déjà lourd de promesses déçues.

Si le calme est laborieusement revenu en fin de journée grâce à la fermeté des autorités, les stigmates de cette journée de braise demeurent visibles.

Au-delà des dégâts matériels, cet épisode tragique vient rappeler la dimension dramatique de la crise migratoire aux portes de l'Europe, où les frontières de pierre se heurtent de plein fouet aux vagues humaines de la misère.

