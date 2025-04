Directeur de la programmation budgétaire : Un poste vacant depuis plus d’un an

Que se passe-t-il au ministère des finances et du budget, précisément à la Direction de la programmation budgétaire ? Voilà plus d’un an qu’il n’y a pas de Directeur, si ce n’est l’adjointe qui assure l’intérim. Le poste a été occupé précédemment par Cheikh Diba. Mais depuis sa nomination dans le gouvernement en 2024 comme ministre des Finances et du budget, il n’a pas été remplacé.



Aujourd’hui, les langues se délient pour se demander pourquoi rester plus d’un an sans pourvoir le poste pour une direction aussi stratégique. Pendant ce temps, des postes de moindre importance sont pourvus à chaque conseil des ministres.



Dans un mois (juin), le ministère des finances va démarrer la préparation du budget 2026. Y aura-t-il un nouveau directeur d’ici là ? mystère !

































Seneweb