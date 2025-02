Direction générale des Douanes- Prise de fonction du nouveau Directeur général

Le tout nouveau Directeur général des Douanes, l’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Babacar MBAYE, a pris fonction ce jeudi 06 février 2025. La cérémonie de passation de service avec le Directeur général sortant, Dr Mbaye NDIAYE, s’est déroulée au siège de la DGD dans la pure tradition républicaine.





Un homme du sérail aux commandes



L’Inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle, Babacar MBAYE est un fonctionnaire émérite, un haut cadre des Douanes sénégalaises qui a gravi tous les échelons et qui est connu pour sa rigueur, sa compétence et son sens du devoir. Babacar Mbaye dirigeait, jusqu’à sa nomination au poste de Directeur général, le 15 janvier 2025, la Direction des Opérations douanières.



En effet, l’Inspecteur principal des Douanes de Classe exceptionnelle Babacar MBAYE justifie plus de 22 ans de carrière en Douanes. A la suite de sa nomination dans le Corps des Inspecteurs en 2002, il a d’abord servi comme Vérificateur au Bureau de Dakar-Port Sud avant de commander successivement les Subdivision de Tambacouna et de Kaolack. Après ce premier séjour réussi avec brio dans les services opérationnels de l’intérieur du pays, Babacar MBAYE revient à Dakar en tant que Chef de Subdivision de Dakar-Port puis Chef de Bureau de Dakar-Port Sud.



Une parfaite maitrise de la carte douanière



L’Inspecteur principal des Douanes Babacar MBAYE se voit ensuite confier la stratégique Direction régionale des Douanes du Nord d’où le devoir le rappelle à Dakar pour occuper le poste de Directeur régional de Dakar-Port qui génère plus de 90% des recettes douanières.



Le tout nouveau Directeur général des Douanes est élevé au rang d’Officier de l’Ordre national du Mérite et détenteur de la Médaille d’Honneur des Douanes sénégalaises et de la Médaille de l’Organisation mondiale de la Douane.

L’homme à qui Son Excellence Monsieur le Président de la République vient de confier les destinées de la Direction générale des Douanes est auréolé d’une carrière bien remplie attestée par une parfaite maitrise à la fois du fonctionnement des services centraux et des services opérationnels de l’Administration des Douanes.



Des membres de la Coordination de la DGD avec à leur tête le Coordonnateur de la Direction générale des Douanes, Monsieur Malick MBAYE ont pris part à cérémonie aux côtés des représentants de l’Inspection générale des Finances.