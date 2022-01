Dirpa : Nommé général de brigade, Mactar Diop remet le flambeau au Colonel Alexis Gregoire Vasse.

Il n'est plus le patron de la Direction des relations publiques des armées. Le Colonel Mactar Diop pour ne pas le nommer, devient général de brigade pour compter du 15 janvier 2021. Il va occuper un autre poste dans la sous-région.



Le colonel Mactar Diop sera remplacé par le colonel Alexis Gregoire Vasse à la Direction de l'information et des relations publiques des Armées.



Dakarposte souhaite une bonne continuation au nouveau général de brigade et au nouveau patron de la Dirpa...









source dakaractu