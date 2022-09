Discours à la Nation ce vendredi - Macky Sall en rassembleur

C’est un président de la République conscient de sa mission au service du Sénégal et des Sénégalais qui s’est exprimé ce soir en s’adressant directement à ses compatriotes.

Calme, serein, très didactique, il a dit un discours digne d’un grand Chef d’Etat.

Sans doute son message à la Nation a pu être dicté par le comportement décevant des nouveaux députés lors du vote du bureau de l’Assemblée nationale. Aussi n’a-t-il pas manqué de dénoncer le comportement irresponsable de certains d’entre eux qui ont tenté de bloquer le bon déroulement du vote en confisquant et en détruisant le matériel. Car le mandat dont ils sont investis n’est pas le leur, mais celui du peuple sénégalais.

Le Président de la République a insisté sur le fait que malgré nos différences de points de vues, malgré nos choix politiques différents, notre pays est un et indivisible.



« Les hommes passent, le Sénégal demeure… »

« Votre vote, individuel, de quelque bord que vous vous situez, est clair, vous avez choisi vos représentants. Ils ne doivent pas décevoir vos attentes par des comportements qui ne les honorent pas, qui n’honorent pas la représentation nationale ».

En vérité, il s’est exprimé en rassembleur de notre nation une et indivisible en évoquant le commun vouloir de vivre ensemble de nos ancêtres.















