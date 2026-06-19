Discours contraires aux bonnes mœurs : Abdoul Aziz Diop arrêté par la DSC

La Cour des comptes a annoncé avoir constaté un incident technique affectant son système d’information depuis le 15 juin 2026.



Dans un communiqué publié ce 18 juin, l’institution indique que ses services techniques, en collaboration avec les autorités compétentes, ont immédiatement pris des mesures conservatoires afin de contenir l’incident et d’en évaluer l’impact.



La Cour des comptes précise suivre la situation avec vigilance et assure que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour garantir la continuité de ses missions ainsi que la confidentialité des informations dont elle a la charge.



L’institution n’a pas donné davantage de détails sur la nature de l’incident ni sur ses éventuelles conséquences, mais affirme travailler étroitement avec les services concernés pour maîtriser la situation.



























































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