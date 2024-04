Discours de Badio Camara : Entre sages viatiques et règlements de comptes

Depuis qu’il a commencé à poser des actes allant dans le sens de rendre impossibles les volontés illégitimes du président sortant, le Conseil constitutionnel a beaucoup soigné son image auprès d’une opinion qui, faut-il le reconnaitre, avait fini de le désavouer.

Aujourd’hui, à l’occasion de la cérémonie d’investiture du nouveau président, force est de reconnaitre que M. Badio Camara, président du Conseil constitutionnel, au nom de ses collègues, a rendu toute sa respectabilité républicaine à cette institution à travers un discours de haute facture pédagogique et militant. Il a tenu à rappeler au nouvel élu l’ampleur des espoirs placés en lui ainsi que les conditions tout à fait particulières qui ont entouré son l’élection. Autant d’états de fait sur lesquels monsieur Diomaye Faye doit s’appuyer pour ne jamais perdre de vue qu’il a l’obligation de réussir sa mission.

Mais le clou de son allocution c’est lorsque, regardant le nouveau président dans les yeux, il le prévient contre toute dérive ou abus pouvant découler de « l’ivresse du pouvoir ». Conseil ne pouvait être plus sage venant du Conseil constitutionnel, surtout au regard de ce que fit Macky Sall de son célèbre slogan entonné lors de son investiture en 2012 : la Patrie avant le Parti. A l’arrivée, nous avons tous vu, hélas, que c’est l’application inversée d’une généreuse profession de foi, qui avait fait vibrer d’enthousiasme tout un peuple.

On a pu relever aussi dans le discours de monsieur Badio Camara une allusion qui exhale les relents d’un règlement de comptes différé. En effet, il a lancé une pique féroce à l’encontre des « apéristes » et des libéraux qui, en se liguant pour monter une commission d’enquête contre le Conseil constitutionnel pour fait de corruption, ont voulu vainement jeter le discrédit sur l’Institution et certains de ses animateurs.

Comme quoi, il n’est jamais trop tard pour rendre un coup mal placé.







njaydakarposte@gmail.com