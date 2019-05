Discours de Souleymane N. NDIAYE/Lycée Valdiodio NDIAYE/KLK

Mesdames, messieurs, chers professeurs à qui nous avons confié le plus précieux de nos vies, chers élèves

• 5 Mai 1984.

• 35 ans déjà !

35 ans que Valdiodio NDIAYE a quitté ce monde qui l’aura comblé de tous les Honneurs, mais qui ne lui aura rien épargné quand est arrivé le Temps des Epreuves. Ce monde et ce pays où il reste, dans bien des mémoires, comme une des grandes figures politiques de l’Afrique du 20ème siècle.

Votre lycée porte le nom d’un des enfants les plus illustres du Sénégal d’Après-Indépendance. L’histoire de notre jeune Nation est jalonnée d’événements et de moments-clés (que nous évoquerons plus tard) que votre parrain a marqués de la force de son caractère.

Maître Valdiodio NDIAYE est l’un des membres de la famille à laquelle j’appartiens. C’est donc un Honneur que vous nous faites d’être associés au 35ème Anniversaire de son décès commémoré ce matin.

Dans la société ouverte aux mauvaises influences dans lequel vous vivez, quiconque n’a de références et de principes solides sera emporté par le pire du Monde Global d’aujourd’hui… Vous êtes chers élèves du Lycée Valdiodio NDIAYE l’espoir des prochaines années du Saloum qui nous a fait grandir et que nous aimons tant !

Ces espoirs, parce que vous avez étudié au Lycée qui porte ce nom illustre, vous n’avez pas le droit de les décevoir…

Dans 10 ans.

Dans 15 ans… J’aimerai être là pour vous voir contribuer au Sénégal que Notre Seigneur a fait prospère du pétrole et du gaz et qui fera, grâce à l’Economie Numérique, des bonds extraordinaires vers le développement économique et social de ses populations.

Je suis confiant, chers élèves, dans votre capacité à réussir ce challenge…

Vous êtes les enfants de Valdiodio !

Vous avez grandi, dans ce lycée, à l’ombre des Valeurs qu’il aura su incarner tout au long d’une Vie entièrement jalonnée des vertus du « JOMM » du « FOULEU » et du « FITT » raisonné qui font les grands Hommes d’Etat !

Je voudrai, en magnifiant la mémoire de mon oncle, vous rappeler trois moments de sa vie qui disent quel homme courageux il était.

Trois moments qui ont fait le Sénégal d’aujourd’hui !

*Le discours de Valdiodio NDIAYE, devant le Général De Gaulle, à la place protet.

Le 26 aout 1958, le général De GAULLE est à Dakar pour recueillir la position du Sénégal quant à l’Indépendance qui est le centre de tous les enjeux politiques du moment. Le président de la république Léopold Sédar SENGHOR et le Président du Conseil, sont absents du pays et c’est à Maitre Valdiodio NDIAYE qu’est confiée la lourde tâche d’exprimer au « Général » la ferme détermination des sénégalais d’aller aux Indépendances !

C’est avec une voix claire que Valdiodio exprimant, devant l’homme du 18 juin, la volonté explicite de s’affranchir du joug colonial, le pousse à répondre, excédé par tant d’audace ; « Vous voulez l’Indépendance, prenez-la !».

Le courage.

L’exemple achevé du courage politique de Valdiodio NDIAYE.

*Les événements de 1962 et la séparation entre Léopold Sédar SENGHOR et Mamadou DIA.

Le Sénégal d’après les Indépendances vivra un autre évènement qui fera prendre à notre République une voie qui fera la suite de notre histoire politique. Le moment où le double leadership de Léopold Sédar Senghor et de Mamadou DIA) à la tête de l’Etat finira dans une crise institutionnelle dramatique pour les relations entre les deux hommes et leurs proches.

Le parrain de votre lycée va se retrouver dans le camp de Mamadou DIA est sera arrêté et accusé d’avoir participé à un « coup d’Etat ». Accusation infamante pour le chantre de la Démocratie et de l’Etat de Droit qu’il a toujours été.

Il va, pourtant, assumer sa proximité avec Mamadou DIA et aller avec lui en détention. Pour de longues années…

Le courage de ses Convictions. Le courage dans l’Amitié qui partageait la foi en une République libre de toutes les Soumissions envers l’ancienne Colonie.

L’Amical Courage des Convictions de Valdiodio NDIAYE.

*L’épreuve de l’Incarcération à Kédougou et le refus de compromis que l’Histoire aurait jugé comme des COMPROMISSIONS.

« Gueumm seu Bopp » dou lou beess si Sénégal ! »

Durant de longues années, votre parrain va rester dans les liens de la détention. Les conditions difficiles de la lointaine prison de Kédougou ( ?).

Loin d’une épouse qui aura tout laissé dans sa France natale pour l’accompagner dans son aventure politique.

Loin de ses enfants trop jeunes, à l’époque, pour comprendre la douloureuse épreuve traversée par leur père.

Valdiodio fera face à la rudesse de cette période.

Dignement…

Sans montrer le moindre signe de faiblesse qui aurait influé sur le moral de ses codétenus qui faisaient preuve de la même résilience.

Les moments difficiles qui font les grands hommes et les beaux compagnonnages… Valdiodio les vivra avec les Valeurs qui font sa Famille et sa Personnalité.

EN SEIGNEUR.

Le Courage dans l’Epreuve.

Le COURAGE Physique trempé dans l’Acier d’un Caractère à toute épreuve…

Valdiodio NDIAYE.

C’est à ces Valeurs que je vous exhorte chers élèves !

Le COURAGE.

Le Courage politique de la Conviction que vous êtes nés dans un pays, le Sénégal, qui fait le respect de l’Afrique par la singularité de son Destin et de ses Enfants.

Les Convictions du « Saloum-Saloum » fier de lui, sûr de la justesse de son Jugement et de la Force de ses Convictions.

Le COURAGE physique des hommes qui, en acceptant les épreuves, savent qu’elles ont toujours une FIN !

Que la Mémoire ne laisse dans l’HISTOIRE des Hommes que ceux qui ont su traverser le Temps des Epreuves sans gémir. En gardant la tête haute, les yeux clairs fixés vers un Avenir qu’ils se savent meilleurs que le moment difficile qu’ils traversent…

Je veux que vous soyez les exemples de ce que Valdiodio NDIAYE a incarné durant toute sa Vie.

Je vous demanderai aussi, messieurs, mesdames, chers professeurs et chers élèves de garder dans vos prières, de ce début de RAMADAN, la mémoire de l’épouse de Maître Valdiodio NDIAYE.

Elle a rejoint, le 24 janvier dernier, son cher époux dans un monde que nous leur souhaitons meilleur ! Que Le Seigneur Rétribue au Centuple les bienfaits dont elle a couvert tous ceux qui appartiennent à la famille de Valdiodio. AMEEN.

(Silence)

Je vous remercie de votre aimable attention.