Distinction - Serigne Diagne, Dirpub de dakaractu cité parmi les 50 jeunes qui font bouger le Sénégal

C’est le mensuel Intelligences Magazine qui vient de reconnaître les mérites de notre confrère. Serigne Diagne, Directeur de publication du site en ligne dakaractu.com est cité parmi les 50 jeunes les plus dynamiques qui font bouger le Sénégal. En effet, en l’espace d’une dizaine d’années, le site dakaractu a réussi à être reconnu parmi les plus sérieux et les plus performants des sites d’information de notre pays. Et ce, grâce aux efforts constants, à l’opiniâtreté et au professionnalisme de Serigne Diagne, son patron qui s’est toujours battu pour que le site figure parmi l’élite de la presse en ligne du Sénégal, voire même du continent.

Serigne Diagne mérite parfaitement cette distinction puisque dès le début, alors que tout le monde croyait qu’il s’agirait d’une aventure éphémère, lui il y avait cru. Sacrifiant même sa vie de famille à l’occasion, il s’est investi de toutes ses forces pour relever le défi en dépit des faibles moyens dont il disposait. Et, à force d’y croire ses efforts ont été payants. Aujourd’hui, tous les Sénégalais qui souhaitent s’informer sur la toile en temps réel lors des grands événements sont connectés sur dakaractu.

Lors des grands rendez-vous comme le Grand Magal annuel de Touba ou le Gamou de Tivaouane, Serigne Ndiaye déploie ses équipes de reporters, de rédacteurs et de cameramen sur place afin d’offrir aux sénégalais le meilleur de l’événement.

Même les grands événements politiques comme les élections, y compris la présidentielle sont couverts en temps réel par des équipes de plus en plus professionnelles.

Les événements sportifs ne sont pas en reste. Ils sont systématiquement couverts en direct par son site qui est devenu l’un des plus professionnels de la place. Aussi Intelligences Magazine a bien raison d’écrire ces mots élogieux à son endroit : «Dakaractu s’illustre par sa promptitude à être au-devant de l’actualité mais aussi par l’esprit d’innovation de son jeune manager qui a très tôt su s’investir dans la production HD».

En effet, sous l’impulsion de Serigne Diagne, dakaractu a pu diversifier son offre en devenant une véritable web.tv. D’ailleurs le site vient de dépasser les 30.000 abonnés sur sa chaîne Youtube, ce qui lui a permis de gagner le «trophée d’argent youtube». Une performance remarquable pour quelqu’un qui est quasiment parti de rien.

Chapeau bas cher confrère, avec les félicitations de toute l’équipe de dakarposte !