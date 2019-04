Divorce : L’ex-ministre Birima Mangara condamné à payer 25 millions de francs à son ex-épouse

L’ex-ministre du Budget Birima Mangara, a été condamné à payer 25 millions de francs de dommages et intérêts à son ex-épouse, Ndèye Maty Fall, suite à leur divorce prononcé par le juge civil, le 10 avril dernier, rapporte "L’Observateur". L’ancien ministre accusait sa femme d’infidélité. Ce que cette dernière a réfuté, demandant au ministre d’apporter les preuves de ses accusations. Mieux encore, Ndèye Maty Fall a trouvé incohéhente le comportement de son ex-mari, qui a dit constater l’infidélité de sa femme depuis 2014, et qui a continué à la couvrir de cadeaux, notamment de voitures de luxe et d’une maison.