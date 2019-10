Divorce mouvementé : Abdoul Mbaye sommé de payer 100 millions à Aminata Diack

Aminata Diack ne lâche pas Abdoul Mbaye. Selon Libération, l’ex-épouse de l’ancien Premier ministre a exécuté l’arrêt de la Cour d’appel de Dakar condamnant son ex-mari à lui payer 100 millions Fcfa de dommages et intérêts.



Le président de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act) a introduit un référé sur difficulté sans succès. Le tribunal des référés, qui a évoqué hier l’affaire à la barre, a ordonné la continuation des poursuites déclenchées contre Abdoul Mbaye.



À moins qu’il paie la moitié de la créance estimée à 50 millions et le reliquat, en 2 mensualités, à compter d’ici fin octobre 2019. Pour rappel, Abdoul Mbaye a été déclaré coupable le 6 août dernier, d'usage de faux et de tentative d'escroquerie au jugement. Il était poursuivi par son ex-épouse pour bigamie