Djidiack Diouf et cie finalement placés sous mandat de dépôt

Dakarposte a appris de sources judiciaires que l'imprésario de la diva Viviane Chudid et Cie ont été placés sous mandat de dépôt. Et, des informations en notre possession, il ressort que leur gratiné dossier (en instruction) a été confié au juge du 8 ème cabinet en l'occurrence Mamadou Seck.





Ils sont tombés dans la nasse des pandores de la SR vendredi dernier pour trafic présumé de visa, faux et usage de faux… Les mis en cause auraient confectionnés des documents de voyage à des candidats à l’immigration, en les faisant passer comme des commerçants ou des fonctionnaires, moyennant de fortes sommes d’argent.



Il nous revient que tout est parti d’une plainte de l’Ambassade d’Italie au parquet de Dakar contre le nommé Mamadou Mbaye dit Petit Mbaye (à ne pas confondre avec le célèbre promoteur de lutte).



La représentation diplomatique avait constaté que les documents de voyages qu’elle avait reçus du sieur Mbaye pour des soi-disant artistes étaient des faux. Celui-ci, qui se présente comme un promoteur d’évènementiel basé en Europe avait réussi à faire voyager des candidats à l’immigration, en les faisant passer pour des fonctionnaires et/ou commerçants.



Le parquet de Dakar ouvre une information judiciaire, et envoi un soi-transmis à la Section de Recherches. Le patron de cette unité de la gendarmerie aussitôt saisi, a lancé ses hommes aux trousses de Petit Mbaye. Seulement, pour ne pas l’arrêter sans preuves. Ils décident de le mettre sous surveillance. Mbaye est donc, filé du jour comme de nuit par les pandores. Tous ses appels et fréquentations sont épiés.



De ses nombreuses conversations, les enquêteurs apprennent qu’il a pris contact avec Djidiack Diouf, en lui proposant le "deal"





C’est sur ces entrefaites, apprend-on, que les éléments de la Section recherches sont entrés en action. Petit Mbaye et Djidiack sont pris sur les faits et conduits pour interrogatoire. Trois autres personnes à savoir, B. Ndiongue, Kébé et Soumaré les rejoindront plus tard, suite aux aveux de Petit Mbaye. Ils seront aussi, auditionnés en régime de garde à vue.



Entre temps, Petit Mbaye a été conduit chez lui où à la suite d’une perquisition les enquêteurs ont découvert des piles de documents et de vrais et faux passeports, appartenant à candidats à l'immigration…