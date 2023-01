Docteur Fatou Ndiaye Deme sécurise Macky au sicap!

Le Président Macky sall ne s'est pas trompé en nommant Docteur Fatou Ndiaye Deme à la tête de la PNA,en effet en sus du travail extraordinaire qu'elle abat à tête de la structure,la bonne dame s'investit jour et nuit pour sécuriser le Président au sicap.Madame Deme comme on lappelle est dans le social et actuellement les comités pullulent au sicap à cause de Docteur Deme qui s'est promis de vendre de maximum de cartes et de rendre les sicap marrons beges.

Une dame qui mérite d'être appuyée par le President Macky sall au cause de sa détermination ,ses compétences et son esprit de partage,ce qui lui vouent l'adhésion et l'affection des populations de la sicap.