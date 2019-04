Donald Trump : "Le Sénégal est un modèle pour l'Afrique"

Dans un message transmis à Macky Sall, à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président américain, a salué l'engagement du Sénégal pour la démocratie. Mieux, révèle le quotidien Libération, Donald Trump qualifie notre pays de "modèle pour le continent africain qui déploie des efforts constants pour renforcer la stabilité régionale et élargir les possibilités d'échange et d'investissement" entre le Sénégal et les États-Unis.