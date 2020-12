Donald Trump désavoué par la Cour Suprême qui rejette une plainte du Texas

Donald Trump prend une nouvelle gifle et ses espoirs de voir l'élection de Joe Biden renversée s'éloignent un peu plus. La Cour Suprême a rejeté ce vendredi une requête de l'état du Texas qui visait à faire annuler les résultats du vote dans d'autres états où Joe Biden a gagné.



Les neuf juges de la plus haute juridiction américaine, y compris ceux nommés par le président sortant, ont décidé que le Texas n'avait pas à se mêler de l'organisation des élections dans les autres Etats.



Un "manque de sagesse et de courage", pour Donald Trump, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite, et ce malgré le rejet de la cinquantaine de plaintes déposées par les Républicains à travers les Etats-Unis ces dernières semaines.



Dans plusieurs de ces décisions, les juges ont dénoncé la volonté manifeste du président de tout simplement passer outre la volonté de millions d'Américains.