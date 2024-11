Donald Trump est le 47ᵉ président des États-Unis (AP)

L'agence Associated Press, un baromètre important en ce qui concerne les résultats des élections américaines, vient de rendre son verdict, à 11 h 35 CET : Trump a bien remporté la Maison-Blanche "grâce à un retour en force des électeurs frustrés", en devenant le 47ᵉ président des États-Unis.



Le verdict d'AP est tombé après la victoire de Donald Trump en Pennsylvanie et dans le Wisconsin, ce qui lui a permis d'obtenir suffisamment de voix au collège électoral pour remporter l'élection.



Il s'était déjà assuré les États clés de Géorgie et de Caroline du Nord.



Trump s'est déjà adressé avec un discours de victoire à ses supporters depuis le siège de sa campagne en Floride.



Il a promis qu'il « ne se reposerait pas tant que nous n'aurions pas délivré une Amérique forte, sûre et prospère ».



« Chaque jour », a déclaré M. Trump, “je me battrai pour vous avec chaque souffle de mon corps”.



Trump, 78 ans, serait le président le plus âgé jamais élu. Il serait également le premier président battu en 132 ans à remporter un nouveau mandat à la Maison-Blanche, et la première personne condamnée pour crime à occuper le bureau ovale.





Il a survécu à une tentative d'assassinat de quelques millimètres lors d'un rassemblement en juillet. Les agents des services secrets ont déjoué une deuxième tentative en septembre.



En ce qui s'apparente à une victoire totale (clean sweep), les républicains ont aussi repris le contrôle du Sénat en gagnant des sièges en Virginie occidentale et dans l'Ohio.



Avec au moins 51 sièges au Sénat, les républicains reprendront le contrôle de la chambre pour la première fois en quatre ans. Le parti dispose ainsi d'un centre de pouvoir majeur à Washington et d'un pouvoir important dans la confirmation du cabinet du prochain président, ainsi que de tout juge de la Cour suprême en cas de vacance.



Les républicains ont encore l'occasion d'accroître leur majorité dans quelques circonscriptions électorales où la décision n'a pas encore été prise.





En ce qui concerne la Chambre des représentants, le tableau n'est pas tout à fait clair, mais le GOP est près de reprendre la main ici également, en devançant légèrement les démocrates.