Donald Trump justifie sa décision de gracier les auteurs des émeutes du Capitole

Donald Trump a défendu mardi sa décision d'accorder la clémence aux personnes condamnées pour avoir agressé des policiers lors de l'attaque du Capitole en janvier 2021.



Le nouveau président américain a profité de son retour dans le bureau ovale de la Maison-Blanche pour gracier plus de 200 personnes qui avaient plaidé coupables d'avoir agressé des agents de police lors du siège du Capitole il y a quatre ans. Il a également signé un décret ordonnant la libération d'environ 1 500 personnes condamnées pour avoir tenté de renverser le gouvernement.



Donald Trump a laissé entendre qu'il pourrait y avoir une place dans la politique américaine pour les groupes d'extrême droite "Proud Boys" et "Oath Keepers", qui ont organisé et rallié des partisans à la violence dans le chaos qui avait éclaté il y a quatre an après la victoire confirmée de Joe Biden. Les dirigeants de ces deux groupes avaient été condamnés pour conspiration séditieuse contre les États-Unis.



L'insurrection avait été déclenchée après qu'il eut refusé d'accepter sa défaite à l'élection présidentielle de 2020. Au moins 140 policiers ont été blessés - beaucoup ont été battus, ensanglantés et écrasés par la foule - lorsque les partisans de Trump avaient tenté de renverser sa défaite électorale.







Avant l'attaque du Capitole, les Proud Boys étaient un groupe surtout connu pour ses combats de rue avec des militants antifascistes. L'ancien chef du groupe, Enrique Tarrio, et trois autres militants antifascistes ont été reconnus coupables de conspiration séditieuse pour un complot violent visant à empêcher le transfert pacifique du pouvoir présidentiel de Trump à Biden.



Tarrio a été condamné à une peine de 22 ans, la plus longue de toutes les affaires d'émeutes au Capitole, avant que Trump ne le gracie lundi.



Lorsqu'un journaliste l'a interrogé sur les Proud Boys et les Oath Keepers et lui a demandé s'ils avaient leur place en politique, le 47e président des États-Unis a répondu : "Eh bien, nous verrons. Ils ont été graciés. Je pensais que leurs peines étaient ridicules et excessives".



Donald Trump a poursuivi en affirmant qu'il s'agissait de personnes qui aimaient réellement leur pays et que certains membres de ces groupes avaient été condamnés à de nombreuses années de prison pour des actes aussi anodins que l'enlèvement d'un drapeau anti-américain.







Le vice-président américain, JD Vance, a déclaré précédemment que les personnes ayant commis des actes de violence le 6 janvier ne devraient "évidemment pas être graciées". En réponse à un journaliste qui lui demandait pourquoi il pensait que son vice-président avait tort, M. Trump a déclaré : "Ils ont passé des années en prison, et les meurtriers ne vont même pas en prison dans ce pays".



Le milliardaire a estimé que sa décision était juste, car les quelque 1 500 personnes qui ont bénéficié d'une grâce totale n'ont pas fait suffisamment d'actes pour justifier les peines qui leur ont été infligées.



Il a souligné que les 16 commutations qu'il a accordées à certains auteurs de crimes étaient dues au fait qu'ils "auraient pu faire des choses qui n'étaient pas acceptables pour une grâce totale".







Il a également fait remarquer abruptement aux journalistes présents lors de sa conférence de presse, qu'il avait remporté les élections de 2024 contre l'ancienne vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, "haut la main", parce que le public américain en a assez des "gens horribles et partiaux".



Le nouveau président américain, qui entame son deuxième et dernier mandat, affirme que sa présidence va "choquer les gens", insistant sur le fait que sa politique placera toujours "l'Amérique d'abord" et redonnera au pays sa gloire d'antan, ternie par les quatre années de l'administration Biden.