Donald Trump promet une centaine de décrets dès son entrée à la Maison Blanche

Le président américain élu promet une centaine de décrets dès son premier jour à la Maison Blanche, lundi.



S'adressant à ses partisans lors d'un "MAGA Victory Rally" à Washington DC la veille de son investiture, Donald Trump s'est engagé à agir avec une "rapidité historique" pour résoudre ce qu'il considère comme des problèmes majeurs aux États-Unis.



Après en avoir fait l'un de ses principaux axes de campagne, le prochain président américain envisage notamment des déportations massives d’immigrés clandestins.





"Au coucher du soleil, lundi, l'invasion de nos frontières aura cessé. Et tous les immigrants clandestins seront, d'une manière ou d'une autre, sur le chemin du retour", a-t-il déclaré devant ses partisans dimanche.



Toutefois, certains experts affirment que l'expulsion de millions de migrants sans papiers se heurterait à des obstacles logistiques et juridiques considérables et que les coûts pourraient s'élever à des centaines de milliards de dollars.

TikTok suspendu puis rétabli ce week-end



Donald Trump a également annoncé un décret pour retarder l'interdiction de TikTok pour donner le temps à la société chinoise de vendre sa filiale américaine.



L'application populaire de streaming vidéo a été mise hors service samedi en fin de journée, après que la Cour suprême a confirmé son interdiction pour des raisons de sécurité nationale.





Mais le réseau a été rétabli quelques heures plus tard après l'annonce du décret de Donald Trump.







"Merci pour votre patience et votre soutien. Grâce aux efforts du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis !", peut-on lire dans une annonce de l'entreprise.



Donald Trump avait déjà déclaré qu'il avait "un faible pour TikTok", affirmant que son compte sur l'application l'avait aidé à puiser dans une base d'électeurs plus jeunes pour gagner l'élection de 2024.



Mais le prochain président américain est pourtant lui-même à l'origine des efforts visant à faire interdire l'application pour des raisons de sécurité nationale.



En 2020, vers la fin de sa première présidence, il a tenté d'interdire TikTok par un décret et a fait pression pour que l'application soit rachetée par Microsoft. L'entreprise chinoise a réagi en déposant un recours en justice contre cette décision.





Accord de cessez-le-feu à Gaza



Donald Trump s'en est également pris au président sortant Joe Biden, qualifiant son mandat d'"administration ratée" et promettant de "mettre fin au règne d'un establishment politique raté et corrompu".



Il s'est par ailleurs attribué le mérite de l'accord de cessez-le-feu à Gaza qui est entré en vigueur dimanche matin et a donné lieu à libération des premiers otages détenus par le Hamas.



Les États-Unis ont assuré la médiation des négociations sur le cessez-le-feu aux côtés du Qatar et de l'Égypte, et des représentants de Joe Biden et de Donald Trump y ont participé.







L'investiture de Donald Trump aura lieu à Washington lundi après-midi.



La décision a été prise en début de semaine de déplacer l'événement à l'intérieur du Capitole en raison des températures glaciales prévues dans la ville.