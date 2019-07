Donald Trump s'en prend à Emmanuel Macron et menace de taxer le vin français

Regain de tension entre la France et les États-Unis. Donald Trump a dénoncé, vendredi 26 juillet, la "stupidité" du président français Emmanuel Macron, menaçant de taxer le vin français en représailles à l'imposition d'une taxe française sur les géants américains du secteur des hautes technologies, dite taxe Gafa.



"La France vient d'imposer une taxe numérique à nos grandes entreprises technologiques américaines. Si quelqu'un devait les taxer, cela devrait être leur pays d'origine, les États-Unis", a tweeté le président américain. "Nous annoncerons bientôt une action réciproque substantielle après la stupidité de Macron. J'ai toujours dit que le vin américain était meilleur que le vin français!", a-t-il ajouté.







"Une très, très grosse erreur"



Son principal conseiller économique, Larry Kudlow, avait estimé plus tôt que cette taxe était "une très, très grosse erreur". "Nous ne sommes pas contents que la France soit allée de l'avant avec cette sorte d'impôt sur le numérique", a déclaré le conseiller sur la chaîne CNBC.



La taxe dite Gafa, acronyme désignant les géants du numérique Google, Amazon, Facebook et Apple, crée une imposition des grandes entreprises du secteur non pas sur le bénéfice, souvent consolidé dans des pays à très faible fiscalité comme l'Irlande, mais sur le chiffre d'affaires, en attendant une harmonisation des règles au niveau de l'OCDE.



Une concurrence jugée "déloyale"



En juin, Donald Trump avait déjà laissé entendre qu'il pourrait infliger des taxes douanières supplémentaires à la France. Il avait alors argué qu'il fallait corriger une concurrence jugée "déloyale".



"La France taxe beaucoup le vin et nous taxons peu le vin français", avait alors dénoncé le président américain au cours d'un long entretien sur CNBC. Le vin français est réputé pour être "très bon", avait commenté l'hôte de la Maison Blanche, qui ne boit pas d'alcool. Mais les viticulteurs américains se plaignent du fait qu'il entre sur le sol américain 'pour rien'. "Ce n'est pas juste, nous allons faire quelque chose pour ça", avait-il alors asséné.



Députés et sénateurs français sont parvenus fin juin à un compromis sur le projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxe de 3 % s'appliquera rétroactivement au 1er janvier 2019 aux sociétés réalisant un chiffre d'affaires sur leurs activités numériques de 750 millions d'euros au niveau mondial et de plus de 25 millions d'euros sur le sol français.