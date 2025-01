Donald Trump suspend le financement du MCC Sénégal

Le Président américain, Donald TRUMP, a pris un décret portant suspension de l’aide au développement des USA pour une période de trois mois. Cette décision va impacter l’un des projets phares financé par les Etats-Unis au Sénégal, le MCC (Millenium Challenge Corporation), qui s’active dans le secteur de l’énergie. Dans une note adressée à l’équipe de MCA SENEGAL II, l’administration TRUMP annonce la suspension de leur programme en cours, le temps qu’elle finisse son évaluation des programmes d’aide extérieure.



Pour le Sénégal, le Compact Énergie est un financement de 600 millions de dollars dont 550 millions en guise de dons par les USA. Il porte sur des activités liées à la réforme du secteur de l’électricité (notamment la filialisation de la SENELEC et activités connexes).





Après 90 jours de suspension Trump décidera s’il faut continuer ou rompre le programme. Si après 90 jours, Donald TRUMP décide d’arrêter le programme, l’Etat du Sénégal serait dans l’obligation de prendre en charge les engagements déjà pris par le MCA auprès des entreprises adjudicatrices de contrats.



En attendant, les USA annoncent suspendre la signature des Compacts, des accords de programmes de seuil, des accords de financement pour le développement des Compacts, ainsi que toute modification de ces documents ; et ne pas procéder à l’entrée en vigueur de tout programme »

Ils suspendent « le lancement de toute nouvelle action liée aux achats ou aux emplois dans le cadre des MCA (Millennium Challenge Account). Ainsi que tous les événements liés aux Compacts et aux programmes de seuil, y compris les ateliers et les conférences »



Ils suspendent également « tous les déplacements du personnel du MCC ou des consultants, ainsi que les déplacements du personnel des MCA financés par le MCC. Et toute signature de nouveaux contrats ou accords par les MCA (entités responsables), y compris les baux et les contrats de travail. En plus de la recommandation de suspendre toutes les communications sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels ».

































































