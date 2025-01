Donald Trump veut envoyer jusqu'à 30 000 migrants sans-papiers à Guantanamo

Le président Donald Trump a annoncé qu'il allait signer un décret ordonnant au Pentagone et au ministère de la Sécurité intérieure d'agrandir un centre de détention de migrants sur la base navale américaine de Guantanamo, normalement réservée aux détenus accusés de terrorisme.



Selon le New York Times, la base militaire américaine, sur l’île de Cuba, est utilisée depuis des décennies pour incarcérer certains migrants interceptés en mer comme des Haïtiens et des Cubains. Son extension permettrait d'accueillir jusqu'à 30 000 migrants et témoigne du rôle croissant du Pentagone dans les plans de Donald Trump visant à réprimer l'immigration clandestine.



La Maison Blanche a ensuite publié le texte, qui est un “mémorendum” et non un “décret”. Il prévoit de porter à “pleine capacité” un centre de rétention déjà existant pour y enfermer "des criminels étrangers présents de manière illégale" sur le territoire américain.



Elle intervient après que le président américain a promulgué mercredi la loi bipartisane Laken Riley, qui constitue le premier texte législatif de son administration. C'est la première loi votée depuis son investiture.





Cette loi prévoit que les personnes qui se trouvent illégalement aux États-Unis et qui sont accusées de vol ou de crimes violents devront être placées en détention et potentiellement expulsées avant même d'avoir été condamnées.



Donald Trump, qui a regagné la Maison-Blanche en s'appuyant sur la colère de l'opinion publique à l'égard de l'immigration clandestine, a fait de la répression promise un élément central de sa carrière politique et laisse maintenant entendre que la nouvelle loi pourrait n'être qu'un début.



Lors d'une cérémonie de signature de la loi, Donald Trump a proclamé "Nous allons les envoyer à Guantanamo".







Trump s'en prend à la "théorie critique de la race"



Le président Trump ordonne également aux écoles américaines de cesser d'enseigner ce qu'il considère comme la "théorie critique de la race" et d'autres matières traitant de la race et de la sexualité, sous peine de perdre leur financement fédéral.



Un plan distinct annoncé mercredi appelle à une action agressive pour lutter contre l'antisémitisme sur les campus universitaires, promettant de poursuivre les contrevenants et de révoquer les visas des étudiants internationaux considérés comme des "sympathisants du Hamas".



Les deux plans ont été décrits dans des décrets qui seront signés par Donald Trump mercredi. Ces mesures visent à concrétiser certaines des principales promesses de campagne du président républicain en matière d'éducation, même si l'on ne sait pas exactement dans quelle mesure il a le pouvoir de les mettre en œuvre.



Son décret sur les écoles primaires et secondaires stipule que l'argent fédéral ne peut être utilisé pour "l'endoctrinement" des enfants, y compris "l'idéologie radicale du genre et la théorie critique de la race". Il précise que les lois sur les droits civils interdisant la discrimination fondée sur le sexe et la race seront utilisées pour faire appliquer le décret, qualifiant la théorie critique de la race de "politique intrinsèquement raciste".











Donald Trump a également demandé au ministre de l'éducation d'élaborer une stratégie dans les 90 jours pour "mettre fin à l'endoctrinement dans l'enseignement primaire et secondaire". Il a nommé Lina McMahon, magnat milliardaire de la lutte professionnelle, au poste de responsable de l'éducation, mais son audition de confirmation au Sénat n'a pas encore été programmée.



Pendant sa campagne, Donald Trump a déclaré qu'il signerait un décret "dès le premier jour" afin de réduire les fonds fédéraux alloués aux écoles qui prônent la théorie critique des races ou d'autres contenus "inappropriés".



Le gouvernement fédéral fournit des milliards de dollars aux écoles chaque année, bien que la grande majorité de leur financement provienne des États et des collectivités locales.

La Maison-Blanche annule le mémo gelant les subventions fédérales



Cette décision intervient après que l'administration de la Maison Blanche de Donald Trump a annulé une précédente note de service qui gelait les dépenses liées aux subventions et aux prêts fédéraux, à la suite d'une grande confusion et de contestations juridiques.



Cette note, publiée lundi soir, a suscité l'inquiétude dans tout le pays, la Maison-Blanche s'efforçant d'expliquer ce qui ferait ou ne ferait pas l'objet d'une pause dans les financements.



Le gel devait entrer en vigueur mardi à 17 heures, mais il a été bloqué par un juge fédéral jusqu'à lundi au moins, à la suite d'une audience d'urgence demandée par des groupes à but non lucratif bénéficiant de subventions fédérales. Un autre procès intenté par les procureurs généraux des États démocrates est également en cours.



Les fonctionnaires de l'administration ont déclaré que l'avis d'interruption des prêts et des subventions était nécessaire pour procéder à un examen afin de s'assurer que les dépenses sont conformes à la récente révision des décrets de Donald Trump.



Les agences avaient reçu l'ordre de répondre à une série de questions par oui ou par non sur chaque programme fédéral avant le 7 février, avec des questions telles que "ce programme promeut-il l'idéologie du genre ?" et "ce programme promeut-il ou soutient-il de quelque manière que ce soit l'avortement ?"



Mais le mémo au libellé vague, combiné aux réponses incomplètes de la Maison Blanche tout au long de la journée, a laissé les législateurs, les fonctionnaires et les Américains moyens dans l'embarras pour déterminer quels programmes seraient affectés par la pause. Même les interruptions temporaires de financement peuvent entraîner des licenciements ou des retards dans les services publics.