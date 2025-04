Dossiers Covid : à la DIC, le lutteur Gris Bordeaux accuse Ngom NIANG d’avoir falsifié sa signature

Cité dans le dossier du fonds Covid-19 pour avoir reçu 15 millions en signant une décharge selon les dires de l’ancien DAGE du ministère des Sports Mamadou Ngom NIANG, le lutteur « Gris Bordeaux » a battu en brèche cette affirmation.



Le président de l’association des lutteurs du Sénégal révèle qu’il n’a reçu que 10 millions et non 15 millions de FCFA et n’a signé que pour les 10 millions.



Sûrement, explique Ibrahima DIONE, sa signature a été falsifiée et utilisée pour commettre une forfaiture. Libération qui cite le lutteur ajoute que sa signature a été imitée et le numéro d’identification qui y figure n’est pas le sien.

















































Walf