Dossiers Senelec-Akile: Omar Faye Leral Askan wi : " Le Président Macky Sall ne doit pas accepter...Matar Cissé a fui ses responsabilités"

Invité de l'émission" L'ENTRETIEN" de Leral TV, le leader du mouvement Leral Askan wi a décrié le comportement du DG de la Société nationale d'électricité du Sénégal ( Senelec) , Pape Demba Biteye ,qui selon lui contre toute attente a préféré dédouaner une société appartenant à un sénégalais en l'occurrence Akile d'Amadou Ly, d'un contrat ,qui malgré a fait l'objet de beaucoup de polémiques, pour le compte d'une société israélienne, Powercom. Certes, on a fustigé par principe le contrat de plus de 180 milliards liant Senelec à Akile, pour l'acquisition de compteurs intelligents, à cause de la signature en pleine campagne électorale même si selon les explications, c'était pour éviter des centaines de milliards perdus par la société d'électricité à cause de la non performance des anciens compteurs. Mais à notre grande surprise, Le nouveau DG de la Senelec, Pape Demba Biteye, qui n'exécute jamais d'ailleurs les ordres de son Ministre tutelle à savoir Matar Cissé, a unilatéralement prix la décision de confier à une société israélienne, Powercom, le marché d'acquisition des compteurs intelligents,alors que les parties étaient en renégociation. C'est inacceptable, et relève d'un manque de patriotisme." , a-t-il fustigé . Il ajoute que Le Président de la République, Macky Sall,au nom de sa fibre patriotique, ne devrait en aucun cas accepter de tels actes ; et Le Ministre Matar Cissé qui a fui ses responsabilités, doit désormais en assumer pour éviter le Sénégal, le syndrome d'Adama Bictogo.

ACTUALITÉ