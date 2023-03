Douanes : Importante saisie de faux médicaments au Nord et au Centre du pays d'une valeur de plus de 200 millions de Fcfa.

Dans un communiqué lu à Dakaractu, les Douanes sénégalaises ont fait part de leurs opérations "Bouclage" entre février et mars au Nord et au Centre du pays ayant abouti à la mise hors circuit de faux médicaments d'une valeur de plus de 200 millions de Fcfa.



Concernant le Centre du pays, la valeur des médicaments contrefaisants est estimée à près de 140 millions de francs. " 75 cartons contenant 18 000 paquets de divers types de faux médicaments ont été saisis par la Brigade mobile des Douanes de Gossas, Subdivision de Fatick, Région douanière du Centre. L’opération s’est déroulée le 05 mars 2023 vers 02 heures du matin à Diakhao Sine. La marchandise frauduleuse était convoyée à bord d’une fourgonnette de marque IVECO. À la vue des agents, le convoyeur a tenté une bifurcation pour emprunter une voie de contournement du barrage douanier mais c’était sans compter sur la détermination des agents de la Brigade mobile de Gossas qui ont réussi à l’intercepter à la suite d’une course poursuite. La fouille de la fourgonnette a permis de constater la présence de cartons de médicaments dissimulés sous des sacs de paille d’arachide. La contre-valeur totale de la saisie (marchandises et véhicule réunis) est estimée à 58 millions de francs CFA. Le chauffeur a été arrêté", a-t-on lu dans le communiqué.



Non loin de là, c'est-à-dire à Nioro du Rip, une autre saisie et pas des moindres a été enregistrée par les agents de la Brigade commerciale des Douanes de Keur-Ayip. Elle porte ainsi sur une " une importante quantité de faux médicaments d’une contre-valeur de 81 millions de francs CFA".



Dans le Nord du pays, c’est la Brigade fluviale des Douanes de Saint-Louis, Subdivision du Littoral Nord, Direction régionale des Unités maritimes qui s’est encore illustrée à Mbagam (Rosso). " L’opération s’est soldée par une saisie d’un lot de médicaments d’une contre-valeur globale de 54 millions de francs CFA. Il s’agit essentiellement d’anti- infectieux, d’antidouleurs, d’antibiotiques, d’anti-anémie, de vitamines, de médicaments pour le traitement des infections gastro-intestinales et des produits vétérinaires.



Ainsi, l’Administration des Douanes dit "réaffirmer sa détermination à combattre le trafic illicite sous toutes ses formes" et appelle les populations à plus de vigilance...