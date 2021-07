Douanier tué de plusieurs balles par des inconnus: Ce qui pourrait être le mobile du crime

Cette zone proche de la Mauritanie est souvent indexée à cause d'une certaine porosité de la frontière. En dépit du travail remarquable des forces de défense et de sécurité, insécurité sévit toujours dans la zone.



Joint au téléphone par Seneweb, M. Cheikh Gaye, maire de Rosso-Sénégal déplore cet acte ignoble avec la dernière énergie. Toutefois, L'édile de la cité frontalière, évoque beaucoup de questions liées à l'insécurité telles que: le commerce étranger, la traversée clandestine ainsi que les questions liées au vagabondage frontalier.



Par ailleurs, il a loué la dynamique et le travail remarquable des éléments des forces de défense et de sécurité dans la zone qui, selon lui, font un boulot excellent pour veiller sur les personnes et leurs biens.