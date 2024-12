Double plainte contre l’ancien Haut commandant -gendarmerie : La tête du général Moussa Fall réclamée

Selon L’Observateur, qui a révélé cette affaire dans son édition de ce lundi, Ibrahima Diagne reproche au général Moussa Fall des actes de kidnapping, de harcèlement et de torture. Il l’accuse également d’avoir orchestré une procédure disciplinaire irrégulière ayant conduit à sa radiation de la gendarmerie et à son arrestation musclée, survenue en février dernier à Mandégane, en Casamance.



La plainte ne s’arrête pas là. Elle vise également le commandant de la Section de recherches de Ziguinchor et pourrait impliquer d’autres gendarmes, dont l’identité reste pour l’heure confidentielle.



D’après le quotidien du Groupe Futurs Médias, relayé par Seneweb, Ibrahima Diagne a été extrait de la prison de Rebeuss sur une demande datée du 21 novembre 2024 pour être entendu au commissariat de l’arrondissement de Rebeuss. C’est à cette occasion qu’il a déposé officiellement sa plainte via l’Administration pénitentiaire.



Le procureur de la République, près du tribunal hors classe de grande instance de Dakar, a ouvert une enquête depuis le 8 novembre.



Dans ses déclarations, Ibrahima Diagne conteste catégoriquement les accusations portées contre lui et dénonce des irrégularités dans la procédure qui ont conduit à sa radiation et à son emprisonnement.



L’ancien gendarme évoque également deux séjours en détention. Le premier, entre 2022 et janvier 2024, s’est déroulé au Cap Manuel pour une affaire de vol de 800 000 francs CFA qu’il attribue à un complot orchestré par le général Moussa Fall. Il affirme avoir partagé sa cellule pendant deux mois avec Diomaye Faye, futur président, arrêté en 2023.



Remis en liberté en janvier 2024, il retourne en prison un mois plus tard. Selon ses dires, le général Moussa Fall, en utilisant un numéro masqué, l’a contacté pour lui reprocher d’avoir partagé une cellule avec l’actuel chef de l’État, avant de lui promettre de « le poursuivre partout ».



En réaction, Ibrahima Diagne affirme lui avoir répondu par messages qu’il ne craignait rien et que le général paierait pour ses actes. Cette confrontation aurait, selon lui, conduit à son arrestation brutale le 23 février 2024 en Casamance.



« Durant le trajet vers Dakar, j’ai été victime de sévices corporels qui m’ont causé des blessures », déclare-t-il. Il ajoute que l’infirmerie de la prison de Rebeuss, ses co-détenus et ses voisins de cellule peuvent attester de ces faits































