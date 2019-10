Doudou Issa Niass, maire de Biscuiterie, n’est plus…

Doudou Issa Niass s’en est allé, ce mercredi, à son domicile, des suites d’une longue maladie, à l’âge de 84 ans.

Le député-maire socialiste de la commune de Biscuiterie était malade, depuis quelques années. Et cela fait trois ans qu’il n’a pas dirigé le conseil municipal.



Et, selon une source proche de la famille, ce Baron du Parti socialiste sera enterré à Yarakh, au côté de sa mère. Et la levée du corps est prévue ce jour à 17 h, à la mosquée Niary Tally.



A rappeler que la Commune d’arrondissement est limitée au nord, par l’avenue du Président Habib Bourguiba, à l’est par l’avenue Cheick Ahmadou Bamba Mbacké, qui la sépare de la commune des HLM. Au sud, elle s’étend jusqu’à la rue Ahmadou Malick Gueye. A l’ouest, elle est séparée de Grand-Dakar par les Allées Cheickna Cheikh Sidaty Aïdara





























