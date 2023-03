Doudou Ka : “Le destin de la Casamance passe par la paix”

Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures Aéroportuaires, Doudou Ka, a pris la parole dans l’édition du jour du journal « Sud Quotidien » pour réagir à l’appel du président de la République pour un retour définitif à la paix en Casamance



«L’appel solennel du président à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté qui peuplent notre belle région de Casamance est une ouverture à un avenir de paix, a déclaré l’ancien Directeur de l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Car la voie des armes à feu et du sang a montré ses limites, en ce sens qu’elle sape les fondements de la paix sociale et du développement. Le destin de la Casamance passe par la paix. Aujourd’hui, seul le chemin du dialogue pour une paix durable renforce la démocratie et l’économie de la région».



«Le président de la République, qui est le gardien de la Constitution et surtout le garant de la souveraineté nationale, a montré son ouverture au dialogue dans un Sénégal uni et indivisible», a-t-il ajouté.



Doudou Ka estime que seule la paix peut permettre à la Casamance d’exploiter son potentiel économique immense : «C’est pourquoi, à l’instar du Chef de l’État, j’en appelle à tous mes parents de la Casamance d’écouter l’appel du président Macky Sall à construire durablement la paix. Le développement durable de notre région ne peut se construire qu’avec une paix durable. Les entreprises reviendront, cette belle et prodigieuse terre du Sud retrouvera son dynamisme économique et son plein emploi».



«Toutes les franges de la société doivent conjuguer leurs efforts pour une paix définitive en Casamance, a-t-il insisté. Nous devons tous accompagner le Chef de l’Etat dans cette œuvre de recherche de la paix. Les engagements pris par le président de la République, pour la réinsertion des combattants, vont booster la dynamique de paix déjà engagée. J’ose espérer que nos frères du MFDC vont saisir cette perche tendue. La Casamance ne peut que s’en réjouir…».



















































































































































































seneweb