Doudou WADE sur les intentions de Macky: « Ou bien j’ai un 3e mandat, ou bien je laisse le pays dans des cendres »

Candidat de la coalition Wallu Sénégal pour la mairie de Dakar, l’ancien président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie estime que le président de la République est en train de jouer le tout pour son avenir en 2024.





À en croire Doudou WADE, Macky SALL veut laisser le pays à feu et à sang avant de partir s’il n’a pas un troisième mandat. En effet, pour le neveu de l’ancien président Abdoulaye WADE, cette démarche se démontre par ses actions et sa volonté de présenter coûte que coûte une troisième candidature et la répression qu’il use à travers les forces de défenses et de sécurité sous la houlette du ministère de l’Intérieur.



« Il y a deux choses qui commencent à scinder le pouvoir. Ceux qui sont pour forcer le 3e mandat à partir des Locales. Là, il s’agit d’éliminer des candidats potentiels lors de la présidentielle. Ensuite poursuivre sur les Législatives et arriver à la Présidentielle avec tout un tas de tralala pour expliquer que le 3e mandat est possible. Avoir un ministre de l’Intérieur prêt à cela. Il a la force législative, la force militaire et la force policière pour le faire », indique Doudou WADE .



Seulement pour l’ancien député, Macky SALL risque de déchanter. « Si Macky SALL poursuit sur cette voie de liquider des adversaires, on va vers des soucis. Il crée des situations à l’interne, des situations de face à face, d’adversité, de concurrence entre des fils. On a l’impression que Macky veut nous quitter de force en 2024 en laissant le pays dans des cendres. Cela peut être une option pour lui. Mais tout indique que c’est cela l’option. Ou bien j’ai un 3e mandat, ou bien je laisse le pays dans des cendres », explique-t-il.



Concernant le rejet des listes de l’opposition, Doudou WADE estime que c’est toujours dans l’optique de forcer un troisième mandat en procédant à un rejet massif et en amenuisant la force de l’opposition. « Je ne me rappelle pas l’histoire du Sénégal, qu’il y a eu autant de rejets de listes », assure-t-il.











































Walf.net