Doudou Wade : « Le discours de Macky c’est comme ces lampes de Noël qui sont claires 5 minutes pour ensuite changer de couleur »

Un simulacre de couleurs. C’est ainsi que Doudou Wade voit le discours du président Macky Sall. Selon, l’ancien président du Groupe parlementaire Libéral et Démocratique, « le discours du président Macky n'a pas changé de variable. C’est comme ces lampes de Noël qui sont claires pour 5 minutes pour ensuite changer de couleur. Le discours de l'année dernière, de cette année-ci, de l'année prochaine, c'est toujours des vœux pieux et des promesses non tenues ».



Pour le libéral, l'urgence est aujourd'hui de se focaliser sur la situation ainsi que les conditions de vie des sénégalais. Il s'est aussi exprimé sur la chute du taux de croissance annoncé par le chef de l'État avant de noter que « 2021 sera une année difficile du point de vue économique... »