Dr Abdoulaye Bousso : « Ne soyez pas surpris que l’on aille vers une prise en charge à domicile »

« Ne soyez pas surpris que l’on aille vers une prise en charge à domicile. C’est une stratégie qui existe déjà. Il y a plusieurs pays qui font cette prise en charge à domicile », a-t-il déclaré à l’émission Point Corona, sur la Tfm.



La forte augmentation des hospitalisations menace de saturer un grand nombre de Centres de traitement des épidémies (Cte) mis en place. Si la tendance se maintient, les patients infectés par le coronavirus ne vont pas tous être hospitalisés.



« La prise en charge à domicile est une stratégie qu’on pourrait aborder si on arrive à une saturation des structures de santé et des réceptifs hôteliers », se projette le Directeur du Cous.



Pour ce faire, il est nécessaire qu'il y ait un environnement familial favorable, une équipe de proximité, un médecin traitant et un retour possible à n'importe quel moment vers une structure hospitalière.































dakaractu