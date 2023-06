Dr. Abdourahamane Diouf, Awalé : «La vérité n’a jamais intéressé Macky Sall..»

Le président du Parti Awale estime que le chef de l’État devrait prendre de la hauteur et faire prévaloir l’intérêt supérieur de la Nation, surtout dans un contexte où il vient d’ouvrir un dialogue dit national.



«Macky Sall dialogue en rigolant pendant que son pays est en feu. Ne l'intéresse que la sélection finale des candidatures à son profit ou celui de sa famille politique. Ce dialogue ne nous mènera nulle part !



Les opposants qui y participent, ne peuvent pas lui concéder une troisième candidature. Ils n'en ont pas les prérogatives. Sa participation ne dépend pas non plus de ses humeurs. Il est le seul à ne pas avoir le droit de se présenter. Il doit partir à date échue. C'est tout !



S'il avait été conscient de la situation, il ferait une déclaration à la nation ce jour, pour mettre fin au stress institutionnel permanent et se mettre lui même hors course pour 2024. C'est la clé de la paix sociale dont notre pays a tant besoin. Il nous le doit bien», assure Ass Abdourahmane Diouf.









Tribune