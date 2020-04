Dr Amadou Sall : "L’Institut Pasteur de Dakar veut faciliter le dépistage du Covid-19 en Afrique"

"En Afrique, il n’y a pas suffisamment de laboratoires, notamment aux niveaux décentralisés", explique sur France 24 le Docteur Amadou Sall, Administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal, l’un des centres de recherche les plus réputés au monde.



Il explique que son Institut travaille à l’élaboration de tests de dépistage rapides du Covid-19, en partenariat avec l’entreprise britannique Mogolic, et via la plateforme sénégalaise Diatropix. Ces tests visent à déterminer en seulement dix minutes si un individu est porteur du virus.



"Les prototypes sont au stade d’évaluation et ce processus devrait se terminer courant le mois de juin", affirme le Docteur Sall, ajoutant que l’objectif est ensuite de "faciliter l’accès" des différents pays africains à ces kits de dépistage et de les vendre à prix coûtant, soit "maximum un euros".