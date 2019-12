Dr Babacar Diop : « Ce que j’ai vécu à Rebeuss… »

«De ce que j’ai vu et vécu en ce lieu, la Maison d’arrêt de Rebeuss est un lieu de violence et de répression inouïes. Les geôliers n’y parlent que le langage de la violence et de la haine. Ils maltraitent les détenus et les violentent. Ils (les geôliers) les insultent, les piétinent et les frappent», révèle le professeur de philosophie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, tout en indiquant que les prisonniers travaillent tous les jours, du matin au soir, sans aucune rémunération.







Docteur Babacar Diop qui est revenu sur son agression supposée par des agents de l’administration pénitentiaire, dénonce le traitement «royal» réservé à certaines grandes personnalités qui ont fait pire que les autres. Le leader des Forces démocratiques du Sénégal parle de discrimination dans ce lieu de privation des libertés.



«A la Maison d’arrêt de Rebeuss, les prisonniers ne sont pas d’égale dignité. C’est une société hautement hiérarchisée. Les bandits qui pillent les ressources du pays et qui fabriquent des faux billets y sont traités avec tous les égards. Ils sont souvent conduits au Pavillon spécial sur la base d’une maladie imaginaire, tandis que ceux de situation modeste y purgent leur peine dans les conditions les plus inhumaines du monde», regrette le leader des Fds, qui tient à ce que justice soit rendue, pour que de telles pratiques disparaissent à jamais.

















igfm