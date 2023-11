Dr Cheikh Tidiane Dièye : « J’ai revu mon frère Ousmane Sonko. Alhamdoulilah! »

Plusieurs responsables politiques ont rendu visite ce mercredi à Ousmane Sonko qui séjourne depuis semaine passée, à la prison du Cap Manuel. Après Guy Marius Sagna, Dr Cheikh Tidiane Dièye donne des nouvelles du leader de l’ex-pastef. « Il a une bonne mine », a-t-il fait savoir.



« J’étais encore à Paris, en route pour Genève et d’autres destinations, lorsqu’il m’a fait appeler pour me dire qu’il souhaitait me voir. Il nous a reçu ce jour avec d’autres leaders, chacun son tour, pour une discussion amicale mais sérieuse sur l’état de notre pays, les difficultés que vivent les sénégalais, mais aussi les perspectives d’un avenir radieux lorsque nous réussirons, avec l’aide de Dieu, à conquérir le pouvoir pour installer une gouvernance alternative et vertueuse qui transforme positivement le Sénégal », a informé le coordonnateur de la plateforme Avenir Senegaal bi ñu bëgg



Qui dit avoir revu « l’ami, le frère, l’alter ego, le compagnon de lutte »



Dr Dièye a donné ce pendant des nouvelles sur l’état de santé de Sonko. « Je ne suis pas seulement soulagé de constater qu’il a bonne mine et recouvre la plénitude de sa santé. Je suis aussi soulagé parce que je l’ai vu mentalement solide. Il est solide comme un roc. Ceux qui pensaient le neutraliser l’ont libéré. Ils souhaitaient le casser mais l’ont fortifié. Ils rêvaient de l’anéantir mais l’ont fait revivre ».



Selon le membre du front pour l’inclusivitè et la transparence des élections ( Fite), « Le pouvoir politique réel, celui qui naît et grandit dans les cœurs, n’est pas ailleurs à Dakar. Il est dans la prison du cap manuel où croît, se bonifie, se renforce. Sonko n’abdiquera jamais! »



Il a, cependant, donné quelques détails de sa rencontre avec Sonko: « Nous avons revu les contours de nos stratégies avec lucidité et réalisme et nous sommes accordés sur la marche à tenir. Nous serons plus intelligents que nos adversaires. Nous valoriserons tous nos atouts et nos avantages. Je poserai des actes, dans ce sens, dans les prochains jours ».



Et de conclure en remerciant « son frère » « merci PROS pour ta marque d’amitié, de reconnaissance, de fidélité et de loyauté ».





























































Dakarmatin