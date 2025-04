Drame à Dahra : une commerçante retrouvée pendue dans son domicile

Diégui SOW, une commerçante de 53 ans, a été retrouvée morte ce mercredi 2 avril 2025, pendue dans une chambre isolée de son domicile familial, situé à Angle Ndiakhaye, dans la commune de Dahra. Le drame s’est produit aux environs de 6 heures du matin.



D’après Seneweb que rapporte l’information, la victime aurait utilisé une corde qu’elle a fixée à la charpente du toit en zinc avant de nouer l’autre extrémité autour de son cou et de renverser la chaise sur laquelle elle se tenait, selon les premières constatations.





Alertée, la gendarmerie de Dahra s’est rendue sur les lieux pour effectuer les constatations d’usage, tandis que les sapeurs-pompiers ont transporté le corps à la morgue du district sanitaire de Dahra. Une enquête a été immédiatement ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame et les raisons qui ont poussé la commerçante à mettre fin à ses jours.



Selon une source familiale, la victime souffrait de troubles mentaux depuis plus de six mois, un facteur qui pourrait éclairer les motivations de son acte. Sa disparition laisse derrière elle un mari éploré et deux enfants endeuillés. L’émotion est vive à Angle Ndiakhaye où les habitants, bouleversés par cette tragédie, peinent à comprendre ce qui a poussé leur voisine à un tel geste.











































Walf