Drame à Touba : Deux jeunes garçons retrouvés égorgés dans leur chambre

Deux jeunes garçons âgés de deux ans et de cinq ans, faisant partie d'une même famille ont été découverts égorgés dans leur chambre.

Selon la radio Rfm qui donne l'information, les deux garçons sont respectivement les fils de la première et de la seconde épouse du père de famille polygame qui avait laissé les portes de la maison ouvertes au moment d'aller sacrifier à la prière de l'aube à la mosquée du quartier.



C'est à son retour qu'il a fait cette découverte macabre dans la chambre que les deux jeunes victimes partageaient avec leurs sœurs mais ces dernières n'ont été visées par le ou les malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés.



Les Sapeurs pompiers ont acheminé les corps sans vie à l'hôpital de Ndamatou et la police présente sur les lieux a ouvert une enquête.